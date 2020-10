Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), und der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU) sprachen sich ebenfalls für ein Festhalten am Beherbergungsverbot aus. Schwesig sagte in der ARD "wir brauchen eine klare, stringente Linie". Dies könne in einer Zeit, "wo die Zahlen immer mehr in Deutschland steigen, nicht Lockerung sein". Mecklenburg-Vorpommern hat seit Beginn der Pandemie vergleichsweise niedrige Fallzahlen.