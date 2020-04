Studierende, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben und deshalb in finanzielle Not geraten, können auf ein zinsloses Darlehen hoffen. Wie ein Sprecher des Bundesministeriums für Bildung und Forschung MDR AKTUELL mitteilte, wird "unter Hochdruck" an den Vorbereitungen für diese Überbrückungshilfe gearbeitet. Betroffene bräuchten in der "gegenwärtigen Ausnahmesituation eine unbürokratische, schnelle und wirksame Unterstützung", zitiert er Ressortchefin Anja Karliczek. Einen Starttermin und Einzelheiten zu dem Darlehensprogramm nannte der Sprecher nicht.