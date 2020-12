Was ist aber mit dem Personal in Kliniken oder Pflegeheimen? Das Infektionsschutzgesetz erlaubt zumindest, dass Arbeitgeber in bestimmten Fällen nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen. Darüber sollte man aber maximal nachdenken, wenn langfristige Erfahrungen mit dem Impfstoff vorliegen, sagt Humangenetiker Henn: "Und das wäre eben nicht auf der staatsrechtlichen, sondern der arbeitsrechtlichen Ebene denkbar und nach meiner persönlichen Auffassung möglich, dass Arbeitgeber, sprich Klinikträger, verlangen, dass klinisches Personal in ganz besonderen Risikolagen dann auch geimpft werden müsste."