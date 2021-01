Impfstoff kommt nur schleppend in Pflegeheimen an

In den Krankenhäusern läuft die Impfkampagne dabei deutlich zügiger als in den Pflegeheimen. Das Robert Koch-Institut meldet rund 7.700 Corona-Impfungen für Sachsen. Das medizinische Personal macht hier den mit Abstand größten Teil aus. In den Pflegeheimen sind dagegen bislang nur rund 1.400 Menschen geimpft worden – bei rund 70.000 Impfdosen, die der Freistaat erhalten hat.

Dass sie nur schleppend dort ankommen, wo sie gebraucht werden, hat mehrere Gründe. Einer davon ist das aktuelle Verteilungsprozedere. Dafür ist in Sachsen das Deutsche Rote Kreuz verantwortlich. Sprecher Kai Kranich erklärt, dass die Verteilung der Impfdosen immer noch zentral erfolge. "Das heißt, sie kommen nach Sachsen, werden dann vom Roten Kreuz übernommen und in ein Lager gebracht. Und dann werden je nach Bedarf oder zum jetzigen Zeitpunkt nach Terminlage in den Pflegeeinrichtungen die Impfdosen aufgetaut und zentral von den Impfteams abgeholt und dann in den Landkreisen verimpft."

Oft schwerer Zugang für die mobilen Einsatzteams

Die langen und zeitintensiven Fahrten bleiben den insgesamt 13 Teams ab der kommenden Woche wohl erspart. Dann solle der Impfstoff auch in den regionalen Impfzentren verfügbar sein, sagt Kranich. Bei den Einsätzen der Teams geht es derzeit aber offenbar weniger um die Inzidenz in den Kreisen. Der eigentliche Taktgeber und zugleich das größte Problem für die Organisatoren beim DRK ist laut Kranich die angesprochene Terminlage in den Pflegeeinrichtungen – und deren Impfbereitschaft. Alle Bewohner müssen aufgeklärt worden sein und Einwilligungsbögen vorgelegt haben.

Kranich sagt, das Deutsche Rote Kreuz bekomme auch die Rückkopplungen aus dem Sozialministerium, zum Beispiel welche Pflegeeinrichtungen jetzt auch bereit sind: "Jetzt sind wir aktuell aber so aufgestellt, dass wir versuchen, in so vielen Pflegeeinrichtungen wie möglich zu impfen und besonders die zu impfen, die auch mit den Vorbereitungen fertig sind. Und vor allen Dingen – das war in den letzten Tagen die eigentliche Herausforderung – wo es zum Beispiel keinen größeren Ausbruch von Covid-19 gab." Denn in diesem Fall könnten die Impfteams gar nicht erst in die Einrichtungen kommen.