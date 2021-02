Gesundheitsministerin sieht möglichen Ermittlungsansatz

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) ist politisch verantwortlich für die Impfungen in ihrem Land. Sie zeigt sich im MDR-Interview persönlich betroffen von den Vorfällen. "Am Anfang habe ich es gar nicht glauben können, dass es wirklich Leute gibt, die so gnadenlos sind und sich vordrängeln. Wohlwissend, dass viele Menschen wirklich krank sind. Insofern macht mich das natürlich nicht nur wirklich betroffen, sondern ich werde auch wütend an solchen Stellen", sagt Werner. Konkret zum Fall in Apolda will sie sich nicht äußern. Allerdings stellt sie rechtliche Konsequenzen in Aussicht: "Wenn Menschen sich wirklich etwas erschlichen haben, das ihnen nicht zusteht, müssen wir das kontrollieren. Wenn wir feststellen, dass es einen Tatbestand gibt, werden wir dem nachgehen, das staatsanwaltlich beauftragen und prüfen lassen", so Thüringens Gesundheitsministerium.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner zeigt sich im Interview persönlich betroffen von den Vorfällen. Nun sollen rechtliche Konsequenzen geprüft werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch wie konnte der Fall überhaupt öffentlich werden? Nach MDR-Informationen gab es im Anschluss an den Impftermin in Apolda Streit. So hätte sich ein leitender Angestellter über den impfenden Arzt beschwert. Daraufhin soll der Arzt der Kassenärztlichen Vereinigung gemeldet haben, dass er den Eindruck bekommen habe, nicht alle Geimpften, die jünger als 80 Jahre alt wären, würden im pflegerischen Bereich der Einrichtung arbeiten. Es habe sich außerdem ein externer IT-Dienstleister unter den Geimpften befunden. Ein weiterer Vorwurf, dem nach MDR-Informationen auch die Kassenärztliche Vereinigung nachging: Die Heimleitung hatte Teile des eigenen Aufsichtsgremiums, des sogenannten Kuratoriums, auf die Impfliste setzen lassen.

Sechs von acht Kuratoriumsmitgliedern erhielten Impfangebot

Das Carolinenheim wird durch eine Stiftung der Diakonie getragen. Diese Stiftung wird durch das Kuratorium beaufsichtigt. In zwei kurzen Telefonaten des MDR mit dem Leiter des Kuratoriums, Pfarrer Thomas-Michael Robscheit, wird zumindest ein Teil dieses Vorgangs transparent. So hätten sechs von insgesamt acht Kuratoriumsmitgliedern ein Impfangebot erhalten. Die Sitzungen des Kuratoriums würden ja auch im Heim stattfinden, außerdem würden sich einige Mitglieder ehrenamtlich im Heim engagieren. Er zum Beispiel sei seelsorgerisch tätig und habe damit unmittelbaren Kontakt zu Bewohnerinnen und Bewohnern des Heimes. Wer von den Mitgliedern weiteren unmittelbaren Kontakt zu Bewohnern habe und wer sich von den Mitgliedern hat impfen lassen, beantworten weder Robscheit am Telefon noch das Carolinenheim.

Aus Sicht der Leitung des Carolinenheims habe man nichts falsch gemacht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auf Anfrage schreibt die Heimleitung lediglich: "In die Impfliste wurden u. a. die Kuratoriumsmitglieder aufgenommen, die unter Berücksichtigung der ihnen gemäß […] unserer Stiftungssatzung übertragenen Aufgaben ehrenamtlich in unserer Einrichtung Tätigkeiten zur Erfüllung des Stiftungszweckes entfalten." [sic!] Auch zum möglichen Streit im Anschluss an den Impftermin, zum offenbar geimpften externen IT-Dienstleister und zur Zahl der Geimpften, die nicht pflegerisch im Heim tätig sind, lässt die Heimleitung alle Fragen unbeantwortet.

Einrichtung interpretierte die Impfverordnung