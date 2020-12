In einer Schulungsimpfstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) in Weimar wird der Ernstfall geprobt. Die Mitarbeiter spielen den Ablauf durch, so wie er in den 29 landesweit verteilten Impfzentren erfolgen soll, sobald der heiß ersehnte Impfstoff da ist.

Reibungsloser Ablauf durch Digitalisierung

Alles läuft digital. Die Patienten können sich auf einer Internetseite oder per Telefonhotline anmelden. Sie bekommen einen QR-Code, über den alle wichtigen Patientendaten erfasst sind. In der Impfstelle wird dieser gescannt und schon ist der Laufzettel für die Impfung fertig. Um den Ablauf bei der Impfung zu beschleunigen, sollen sich die Patienten vorab digital anmelden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es folgt ein kurzes Aufklärungsgespräch mit dem Arzt, der auch für Notfälle bereitsteht. Und dann könnte es im Ernstfall auch schon losgehen. Das Ziel: Impfungen im Fünf-Minuten Takt. Die Impfstellen sollen an Werktagen zwölf Stunden geöffnet sein. Die Hoffnung: 29.000 Patienten pro Woche in Thüringen zu schaffen.

Mobile Impfteams für Alten- und Pflegeheime

Ein paar Kilometer weiter in Weimar werden die zehn mobilen Impfteams eingewiesen, die von verschiedenen Hilfsorganisationen rekrutiert wurden. Die Zweierteams sollen die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen vor Ort unterstützen. Heute bekommen sie ihre Ausrüstung. "Jetzt heißt es erstmal Kisten einladen und aufbauen", sagt Andy Söllner, vom DRK Sonneberg. "Einsatzkräfte einweisen und schulen und schlicht und einfach einen Plan machen." Aus verschiedenen Hilforganisationen haben sich Freiwillige gemeldet, die als mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheimen die Impfungen unterstützen sollen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Impfungen in den Heimen sollen möglichst von den Ärzten übernommen werden, die die Häuser auch sonst betreuen. Das Pflegepersonal kann dabei gleich mitgeimpft werden.

Ein logistisches Großprojekt

All das hat die Kassenärztliche Vereinigung vorbereitet. In Thüringen trägt sie die Gesamtverantwortung für den Einsatz der mobilen Impfteams und den Aufbau der Impfstellen. Es ist ein logistisches Großprojekt. Großes Kistenpacken in der Zentrale der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Der Verband trägt im Land die Gesamtverantwortung für den Aufbau der Impfstellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Kisten mit Büromaterial und Impfausrüstung für die Mobilen Einsatzkräfte wurden in der Zentrale der KVT in Weimar bereits vergangene Woche gepackt. Daniel Schirch ist dafür verantwortlich, dass jedes der zehn Teams alles bekommt, was gebraucht wird: "Hautdesinfektionsmittel, Abwurfbehälter für die gebrauchten Kanülen, Kochsalzlösung, um den Impfstoff auflösen zu können, Tupfer", zählt Schirch auf. Außerdem Spritzen, verschiedene Masken, Kanülen, Desinfektionsmittel und Schutzkittel.

Schulung zu Impfstellen-Managern

Gleichzeitig hat die Kassenärztliche Vereinigung Impfstellen-Manager angestellt. Sie kommen an diesem Tag aus der Veranstaltungs- und der Touristikbranche. Alles Jobs, die momentan brach liegen. Sie sollen die Organisation vor Ort übernehmen und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Vor der Corona-Krise war Sebastian Schöpp, in der Kreuzfahrttuoristik tätig. Jetzt soll er als Impfstellen-Manager für einen reibungslosen Ablauf der Impfungen sorgen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sebastian Schöpp, der aus der Kreuzfahrttuoristik stammt, beschreibt seine künftigen Aufgaben so: "Die Absprache mit den Ärzten, die Einteilung der Dienste für die Krankenschwestern vor Ort, die Zuführung und Bereitstellung von Impfstoff und natürlich in aller erster Linie im Bereich Zeitmanagement dafür zu bürgen, dass die Abläufe sich auch wirklich einspielen. Gerade am Anfang."

In Thüringen melden sich 900 Praxen freiwillig

Ortswechsel: eine Gemeinschaftspraxis von Allgemeinärzten in Erfurt. Hier soll später einmal auch in der Sprechstunde geimpft werden. Doch zunächst sollen die Mediziner möglichst als ganzes Praxisteam in den Impfstellen eingesetzt werden. Der Allgemeinmediziner Dr. Michael Sakriß hat sich, ebenso wie andere Kollegen, freiwillig für den Einsatz gemeldet. Sie gehen davon aus, dass die Patienten eher wenig unter starken Nebenwirkungen leiden werden. "Die Nebenwirkungen, die bekannt sind, sind die gleichen wie auch bei anderen Impfungen, beispielsweise der Influenza-Impfung", sagt Dr. Sakriß. "Dass es an der Impfstelle selbst mal zu Hautreizungen und zu Rötungen kommt, bis hin zu leichten grippalen Zeichen wie Temperaturanstieg, Kopf- und Gliederschmerzen. Aber diese Nebenwirkungen sind nach Aussagen der Studien offenbar harmlos." Der Erfurter Allgemeinmediziner Dr. Michael Sakriß hat sich freiwillig gemeldet, in den Impfzentren der Stadt auszuhelfen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rund 900 Praxen sollen sich bereits freiwillig in Thüringen fürs Impfen der Bevölkerung gemeldet haben. Die Impfbereitschaft der Deutschen lag Anfang Dezember laut einer Studie, an der auch das Robert Koch-Institut beteiligt war, bei rund 50 Prozent.

Impfstrategien für das Krankenhauspersonal

Doch wie steht es um die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitern in den Krankenhäusern? Ein Beispiel aus Leipzig: Hier am Universitätsklinikum liegen aktuell 30 Schwerkranke auf der Intensivstation. Mediziner, die mit Covid-19-Patienten zu tun haben, stehen ganz oben auf der Prioritätenliste für Impfungen. Mediziner, die auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten zu tun haben, sollen als erste geimpft werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Damit Pfleger und Ärzte also schnellstmöglich ihre Spritze bekommen können, laufen die Vorbereitungen für das neue Impfzentrum für medizinisches Personal hier auf Hochtouren. Darüber hinaus koordiniert die Uniklinik die Impfung des Personals von 16 weiteren Krankenhäusern im Leipziger Raum. "Das sind knapp 15 – 20.000 Personen, wenn man das gesamte medizinische Personal nimmt”, sagt Prof. Dr. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Leipzig. "Daneben planen wir auch, dass die Impfteams auch auf die Stationen gehen. Weil man dort die Mitarbeiter direkt ansprechen kann und durchaus den einen oder anderen bewegen kann, mitgeimpft zu werden, der vielleicht sonst den langen Weg in eine Impfstelle gescheut hätte.” Um mögliche Impfzweifler mit Fakten zu überzeugen, werden darüber hinaus im Haus Informationsfilme für die Mitarbeiter gedreht.

Geringere Impfbereitschaft unter Medizinern

Die Impfbereitschaft im Gesundheitswesen ist laut der sogenannten COSMO-Studie der Universität Erfurt zusammen mit dem RKI sogar geringer als in der Bevölkerung. Im Südharzklinikum in Nordhausen hat man konkrete Zahlen. Von den medizinischen Mitarbeitern wollen sich sofort nur etwa 25 Prozent impfen lassen. "Dazu muss man aber sagen, dass genauso viele unentschlossen sind. Prinzipiell ja, aber wir wollen noch ein bisschen abwarten, ist die Meinung. So dass ich dann doch schon davon ausgehe, dass wir auf eine Impfbereitschaft von ca 50 Prozent kommen werden”, sagt Dr. Matthias Brucke, medizinischer Geschäftsführer am Südharzklinikum.