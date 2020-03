Bisher hatten viele Menschen sich auf dem Dashboard der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität mit den weltweiten Infektionszahlen informiert. Die Fallzahlen dort unterscheiden sich allerdings von denen des RKI.



Laut dem Dashboard des Robert Koch-Institut gibt es bisher rund 14.000 gemeldete Coronavirus-Fälle in Deutschland (Stand Freitag 0 Uhr), knapp 3.000 mehr als am Vortag. 31 Todesfälle wurden bisher an das RKI gemeldet.