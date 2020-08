Coronavirus Urlaubsrückkehrer sorgen für steigende Infektionszahlen

Sachsen-Anhalt: Zahl der infizierten Reiserückkehrer steigt

In Sachsen-Anhalt sind die Neuinfektionen im Vergleich zu anderen Bundesländern noch sehr moderat. Dennoch hat auch zwischen Saale und Elbe das Infektionsgeschehen wieder an Fahrt aufgenommen. Auf MDR-Anfrage bestätigte ein Sprecher des Sozialministeriums, dass unter den Neuinfizierten viele Reiserückkehrer seien.

Demnach wurden im August bislang 93 neue Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt gemeldet, 41 von ihnen wurden nach der Einreise aus dem Ausland positiv getestet. Das entspricht einem Anteil von rund 44 Prozent. Dabei zeigt sich, dass der Anteil der Reiserückkehrer an den positiv Getesteten im Verlauf des August gestiegen ist. Allein am Freitag waren von 15 bestätigten Neuinfektionen elf Reiserückkehrer betroffen.

Und auch in Sachsen-Anhalt haben sich die meisten Reiserückkehrer auf dem Balkan infiziert. So wurden dem Gesundheitsministerium zufolge in den vergangenen zwei Wochen am häufigsten Bulgarien (11), Kroatien (5), Österreich (5), die Türkei (5) und Albanien (4) als wahrscheinliche Infektionsländer genannt.

Thüringen: Hälfte der Neuinfektionen im Ausland

Auch Thüringen meldet seit Beginn der Corona-Krise immer wieder infizierte Reiserückkehrer. Wie das Thüringer Gesundheitsministerium MDR AKTUELL mitteilte, haben sich Urlauber Anfang des Jahres noch überwiegend in Gebieten in Italien und Österreich sowie Ägypten, der Schweiz und auf verschiedenen Kreuzfahrten infiziert. Zwischen April und Juni seien solche Meldungen dann zunächst zurückgegangen, da sich die Betroffenen nur noch innerhalb Deutschlands, vornehmlich in ihren Heimatregionen, infiziert hätten.

Allerdings meldet auch das Gesundheitsministerium seit Anfang Juli wieder positiv getestete Reiserückkehrer. Das seien zuerst nur einzelne Fälle gewesen. Seit Anfang August hätten sich aber mehr als die Hälfte aller gemeldeten Corona-Fälle in Thüringen im Ausland angesteckt.