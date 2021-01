Dem war auch eine kleine Anfrage zweier Abgeordneter aus dem Erzgebirge an die Landesregierung vorausgegangen, was den Eindruck nahelegt, dass nicht allein das Meldeverfahren verstetigt werden musste, sondern lange auch der politische Wille zur Veröffentlichung der Daten fehlte. Der CDU-Abgeordnete Eric Dietrich und Daniel Gerber von den Grünen forderten in ihrer Anfrage vom 8. Dezember:

Derzeit überschreitet keine der Kommunen im Erzgebirgskreis laut den Angaben des Sozialministeriums auf der Corona-Webseite mehr die Schwelle von statistisch 1.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Datenstand: 18. Januar). Überhaupt sind es in Sachsen demnach nur drei Kommunen, in denen das der Fall ist. Zwei davon liegen in Mittelsachsen, eine im Landkreis Meißen.