Mitte Dezember bei Heima Menü in Dessau, einer Firma für Systemgastronomie. Bei Chef Mirko Kirschner herrscht wieder einmal Verunsicherung. Gespannt wartet er auf eine politische Entscheidung aus der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg, wie die neuen Corona-Beschränkungen aussehen werden und was das für seine Großküche bedeutet.

Nicht jedem wird geholfen

Der zweite Lockdown trifft die bereits geschwächte Großküche ein weiteres Mal schwer. Allein heute wurden über 300 Mahlzeiten für Schüler storniert. Hinzu kommt, dass die Firma nach wie vor nur Kurzarbeitergeld beantragen kann, aber für weitere Staatshilfen wahrscheinlich nicht in Frage kommt. Mirko Kirschner, Betreiber der Großküche Heima Menü in Dessau, bekommt keine Unterstützung vom Staat. Kredite aufzunehmen, erscheint ihm in der aktuellen Situation zu unsicher. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Es gibt immer irgendeinen Passus in Paragraphen, der uns ausschließt", erzählt Kirschner. "Das ist mit der November- und Dezemberhilfe so, das wird auch mit dem dritten Pakett der Förderrichtlinien so sein. Und ich hab es eigentlich schon immer gesagt: Ich muss versuchen dieses Unternehmen ohne jeden Kredit weiter laufen zu lassen. Weil man im Moment, zumindest auf Mittelsicht, überhaupt nicht planen kann, diese Kredite jemals zurück zu zahlen."

Neue Ideen gegen die Pleite

Noch eine Woche zuvor hat der Mittelständler ein neues Produkt für die Weihnachtszeit auf den Markt gebracht: den Gänseexpress. Dahinter steckt die Hoffnung auf etwas mehr Umsätze. Denn durch die Corona-Krise verlor seine Großküche etwa ein Drittel ihrer Einnahmen. Das Eventcatering fiel komplett aus, genau wie lange Zeit die Schulversorgung. Nur die Lieferung einzelner Mahlzeiten und die Betriebskantinen blieben halbwegs stabil bestehen.

"Mit dem Gänseexpress wollen wir den Leuten ein kleines Weihnachtsgeschenk mitgeben", sagt Kirschner. "Damit haben sie die Chance zu Hause in weniger als einer Stunde ein komplettes Festtagsgericht zur Verfügung zu haben. Große Familienfeiern im Restaurant sind zu Weihnachten ja nicht möglich. Da bietet das wirklich eine Alternative." Kirschner hofft auf hohe Bestellzahlen, denn der Großteil seiner Mitarbeiter ist nach wie vor in Kurzarbeit und jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde würde sich direkt im Portmonee der Mitarbeiter bemerkbar machen.

Herausforderung Corona

Es ist nicht das erste Mal, dass Mirko Kirschner in diesem Jahr ein neues Produkt auf den Markt bringt, um seine Firma zu retten. Die Corona-Krise hat dem Unternehmer von Anfang an einiges abverlangt. Mitte März musste der Gastronom viele seiner 80 Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen in Kurzarbeit schicken, um Kündigungen zu vermeiden. Damals ging Kirschner noch davon aus, dass sich die Situation innerhalb von zwei Monaten bessern könnte. Für Birgit Schröder, ebenso wie für die anderen Mitarbeiter*Innen der Großküche, bedeuteten die ersten Hygieneauflagen eine große Umstellung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kurze Zeit später kamen die ersten Hygieneauflagen. Kirschner musste in seinem Betrieb eine strikte Trennung der Arbeitsbereiche vornehmen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Mitarbeiter mussten darauf achten, zu welchen Zeiten sie bestimmte Bereiche nicht mehr betreten und wann sie welchen Kollegen nicht begegnen durften.

Eine zusätzliche Belastung für alle

Für langjährige Mitarbeiterinnen wie Birgit Schröder bedeutete diese Neuerung eine große Umstellung. Normalerweise war sie sowohl in der Küche als auch in der Lieferung tätig, ab Ende März durfte sie nur noch ausliefern. "Die geringere Anzahl der Kollegen in der Küche muss es trotzdem alles schaffen", erzählt Birgit Schröder damals. "Und da ist wirklich, Hut ab. Die sind fertig da drin. Auch wir hier draußen machen uns Gedanken, wie es weiter geht und was noch kommt. Hauptsache nicht irgendwas, dass die Küche zugemacht werden muss." Im April versucht Mirko Kirschner mit einem "rollenden Einkaufswagen" seine Umsätze zu steigern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im April bringt Mirko Kirschner einen "rollenden Einkaufswagen" auf den Markt, damit Kunden, die aus Schutzgründen zu Hause bleiben, trotzdem ihren Wocheneinkauf erledigen können. Der kommt bei den Kunden gut an und gibt Kirschner die Möglichkeit, das Unternehmen nicht mit Krediten zu belasten.

"Die neue Normalität"

Im Juni kehrt wieder etwas Hoffnung ein. Mirko Kirschner darf seine Kantinen wieder öffnen und die Gäste kommen langsam zurück. Endlich gibt es das Essen nicht nur zum Mitnehmen. Es kann wieder am Tisch und von normalen Tellern gegessen werden, wenn auch unter Einhaltung der Hygieneregeln. Es ist der Beginn der sogenannten "neuen Normalität". Trotz der Möglichkeit im Sommer wieder Gäste am Tisch bewirten zu können, bleiben die meisten Kunden weg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch so sehr Mirko Kirschner und seine Mitarbeiter alles dafür tun, das Tagesgeschäft in den Kantinen wiederzubeleben, wird im Sommer deutlich: Diese neue Normalität hat nichts mit jener gemeinsam, die sie vor dem Lockdown kannten. Ein Großteil der Kunden bleibt trotzdem weg und Kirschner kommt gerade mal auf zehn Prozent der üblichen Auslastung.

Ein halbes Jahr später, im Dezember, zieht Mirko Kirschner zusammen mit seinen Mitarbeitern Bilanz. Das Jahr war eine Achterbahn der Ungewissheit und der Angst für sein Unternehmen und eines ist sicher: es ist noch nicht vorbei.

Es ist noch lange nicht vorbei

"2020 war für alle Mitarbeiter ein deutlicher Unterschied zu dem, was sie kannten", erzählt Kirschner. "Es ist unheimlich schwer sich jeden Morgen zu motivieren, wenn ich weiß, dass nur ein Bruchteil der Kunden da sein wird, die sonst üblich sind in meinem Job. Trotz Kurzarbeitergeld konnten wir dieses Jahr nicht alle Verträge verlängern, wie wir es wollten. Und ich befürchte, dass sich das zumindest bis in die erste Jahreshälfte 2021 so weiterzieht." Bereits im März hat Mirko Kirschner die meisten seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Zum Jahresende muss er sich trotzdem von einigen trennen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zum Jahresabschlussgespräch kommen an diesem Tag die Mitarbeiterinnen der Kantinen. Genau wie ihre Kollegen aus der Küche und dem Lieferservice, mussten sie ab Mitte März zum Teil oder auch gänzlich in Kurzarbeit gehen. Maria Schuster ist seit vielen Jahren in dem Betrieb. Trotz allem, was diese Krise ihr abverlangt hat, verliert sie nicht die Hoffnung auf bessere Zeiten. "Wir gehen optimistisch ins neue Jahr", sagt sie. "Wir werden versuchen das Beste daraus zu machen, ob in der Kantine, im Büro oder in der Küche. Wir hoffen eben dass wir ein bisschen mehr durchstarten können, und dass meine Kollegen, die auch in Kurzarbeit sind, wieder richtig arbeiten können."

Prinzip Hoffnung

Mirko Kirschner versucht, die Corona-Krise mit seinen Mitarbeitern zu verarbeiten und muss ihnen zugleich mitteilen, dass die kommende Zeit nicht einfacher wird. Die Betriebsgastronomie wird sich komplett verändern. Ein Großteil der Hauptkunden könnte langfristig im Homeoffice arbeiten. Auf der anderen Seite ergebe sich eine Chance, weil Kantinen langfristig womöglich zum einzigen Ort werden könnten, in dem Menschen zusammenkommen dürfen.