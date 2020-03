Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Bildrechte: imago images/photothek

Der Entwurf zur Abänderung des Infektionsschutzgesetzes soll am Montag vom Kabinett verabschiedet werden und anschließend gleich in Bundestag und Bundesrat gehen.



Das Infektionsschutzgesetz regelt die Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. In einem föderalen System wie in Deutschland übernimmt der Bund im Pandemiefall eine koordinierende Rolle, darf Informationen und Empfehlungen geben – mehr aber nicht.