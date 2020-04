Darf eine Regierung Wahlen aussetzen?

Es kommt nicht oft vor, dass es über das Bleiberecht im eigenen Haus eine gerichtliche Entscheidung geben muss. Genauso selten ist es, wenn Politiker von CDU, Linken und Grünen mitten im Wahlkampf eine gemeinsame Erklärung abgeben – und darin auch noch die Absage der Wahl gut heißen, um die es ihnen doch eigentlich gerade so dringend geht. Genau das passierte jedoch in diesen unwirklichen Zeiten, und zwar in Chemnitz in Sachsen. Dort sollte eigentlich am 14. Juni eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Doch die Wahl wurde, wie weitere 27 Bürgermeisterwahlen im Freistaat, vom Innenministerium abgesagt.

Innenministerium: Absage alternativlos

Das Innenministerium in Sachsen findet: Ja, die Wahl-Absage ist ohne Alternative. Wähler und Wahlhelfer sollen vor Infektionen geschützt werden, Wahlkampfauftritte könnten nicht wie üblich stattfinden und die Mitarbeiter in der Verwaltung würden zu Corona-Zeiten zur Bekämpfung der Pandemie gebraucht. "Dies ist nicht die Zeit, gegeneinander anzutreten", sekundierten die drei Kandidaten für das Chemnitzer Rathaus von CDU, Linken und Grünen in ihrer Erklärung und weiter: "Wir begrüßen die Verschiebung des Wahltermins."

Keine öffentliche Diskussion