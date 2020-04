Corona-Krise Suche nach dem Exit-Plan

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek mahnte eine gemeinsame Linie bei der Rückkehr zum Schulbetrieb an. Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warnte vor einem Flickenteppich und forderte eine Abstimmung der Länder. Sie kritisierte in dem Zusammenhang, dass in einigen Bundesländern Baumärkte geöffnet blieben, in anderen nicht. Das habe "regen Reiseverkehr" verursacht.