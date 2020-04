Studentinnen und Studenten, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten, können einen Notkredit erhalten. Sie können ab 8. Mai ein zinsloses Darlehen von bis zu 650 Euro bei der staatlichen Förderbank KfW beantragen. Das teilte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek am Donnerstag in Berlin mit.