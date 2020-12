Wegen anhaltend hoher Zahlen bei den Coronavirus-Infektionen wollen Bund und Länder das öffentliche Leben in Deutschland jetzt stärker herunterfahren. Einzelhandel soll in weiten Teilen vom 16. Dezember bis 10. Januar geschlossen werden. Das kündigte Bundeskanzlerin Merkel am Sonntagmittag auf einer Pressekonferenz an. Merkel sagte: "Wir sind zum Handeln gezwungen."