Jetzt noch Mitarbeiter in den Urlaub schicken? Michael Harig, Bautzens Landrat und Präsident des kommunalen Arbeitgeberverbands in Sachsen, kann sich das gerade schwer vorstellen. Seine erste Reaktion auf die Idee von Bund und Ländern: Bangen um jeden Einzelnen.

Wie und in welcher Form Eltern das Recht eingeräumt wird, sich um ihre Kinder zu kümmern, ohne auf Lohn verzichten zu müssen, ist noch nicht klar. Dass es tatsächlich aber mehr Urlaubstage geben wird, glaubt Arbeitsrechtler Silvio Lindemann nicht. Für echten Urlaub bräuchte es eine Änderung des Bundesurlaubsgesetzes, in dem der gesetzliche Mindesturlaub geregelt ist: "Die übrigen Urlaubsansprüche, das heißt die über dem Gesetz liegenden Ansprüche, sind in den Arbeitsverträgen geregelt, also in Betriebsvereinbarungen, meist Tarifverträgen. Das müsste ja alles angefasst werden. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist."