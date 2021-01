In Regionen mit besonders vielen Infektionen sollen die Menschen sich außerdem nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen - und auch dies nur aus einem "triftigen Grund". In der Beschlussvorlage hieß es, "Einkaufen, Reisen und tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar". Die Regelung soll ab einem Inzidenzwert von über 200 Infektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner greifen. Aktuell sind davon vor allem Landkreise in Sachsen und Thüringen betroffen, aber auch etwa einzelne Städte und Kreise im Süden und Südwesten. Eine Begrenzung der Freizügigkeit galt bislang bereits in Sachsen.