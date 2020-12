In Hinblick auf weitere Beratungen auf Bundesebene sendeten Vertreter der Länder unterschiedliche Signale. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidenten-Konferenz, sagte über weitere Beratungen mit der Kanzlerin im Bayerischen Rundfunk: "Ich bin da noch unsicher. Wir haben ja ganz bewusst in beide Richtungen Dinge möglich gemacht." Die Länder könnten für sich passende Maßnahmen beschließen. Der SPD-Politiker verwies auf die strengeren Kontaktauflagen über die Feiertage in der Bundeshauptstadt.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans. Bildrechte: IMAGO Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans plädierte hingegen für einen weiteren Bund-Länder-Gipfel und einheitliche Standards bundesweit. "Wir dürfen jetzt kein Risiko eingehen", sagte der CDU-Politiker am Montag dem "Spiegel". Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester dürfe nicht zum Treiber des Infektionsgeschehens werden. Es müsse einheitlich gehandelt werden. Nur so werde am Ende Akzeptanz erreicht.

Bayern legt vor

Die bayerische Landesregierung hatte die Debatte am Sonntag durch den Beschluss weiterer Maßnahmen befeuert. Das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder rief den Katastrophenfall aus. Außerdem kündigte der Freistaat unter anderem allgemeine Ausgangssperren, Wechselunterricht an Schulen und strenge Besuchsregelungen für Pflegeheime an.