Lockerung der Corona-Regeln Erste Geschäfte öffnen ab Montag, Schulen ab 4. Mai

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nimmt an der Schalte mit der Kanzlerin teil. Bildrechte: dpa

Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai teilweise wieder starten. Zunächst sollen Abschlussklassen und die obersten Grundschulklassen wieder unterrichtet werden. Auch Schülerinnen und Schüler, die vor Schulwechseln stehen, sollen dann wieder in die Klassen gehen dürfen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich.



Der Unterricht werde aber in kleineren Gruppen stattfinden. Außerdem brauche es unter anderem Konzepte für die Schulpausen sowie die Schulbusse, kündigte Kanzlerin Merkel an.