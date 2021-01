Doch die uneinheitliche Regelung durch die einzelnen Länder hatte am 13. Dezember durch eine bundesweite Vereinbarung für einen zweiten harten Lockdown ein Ende. Innerhalb einer Stunde einigten sich die Kanzlerin und die Länderchefs über weitreichende Kontaktbeschränkungen, zunächst bis zum 20. Dezember mit ähnlichen Maßnahmen wie im März. Damit war die "Solange-wie"-Taktik außer Kraft gesetzt und bundesweite Regeln beschlossen. Seit dem 16. Dezember – also drei Tage nach dem Beschluss – sind die Geschäfte geschlossen, die Schulen starteten früher in die Weihnachtsferien, Kontakte waren stark beschränkt. Ob diese Maßnahmen verlängert werden, entscheidet sich am 5. Januar – wieder kurz vor dem Auslaufen des Shutdowns am 10. Januar.