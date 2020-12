Corona-Medikamente Experten warnen vor einseitiger Impfstoff-Forschung

Ärzte auf den Intensivstationen versuchen, mit anderen Mitteln gegen die Symptome eines schweren Verlaufs von Covid-19, gegen die systemische Entzündung, die Sars-CoV-2 auslöst, vorzugehen: sie geben Gerinnungshemmer gegen Thrombosen, verabreichen das Kortison Dexamethason, um die überschießende, oft tödliche Überreaktion des Immunsystems auf Sars-CoV-2 wenigstens etwas zu dämpfen. Theoretisch, sagt Marschall, sei es möglich, eine Therapie direkt gegen das Virus zu entwickeln. Es sei nur sehr schwierig und dauere lange. "Wenn wir einen Impfstoff haben, dann ist das die beste ursächliche Therapie", sagt sie.

Professor Niels Riedemann Bildrechte: Katja Arnold/MC Services AG Für Niels Riedemann, den Jenaer Forscher, ist das eine "absolut fahrlässige Einstellung". Zwar sagt auch er, dass eine Impfung für die Bekämpfung der Pandemie extrem wichtig ist. "Aber es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass ein Impfstoff alle Probleme löst." So wisse man aus Erfahrung, dass eine Impfung nicht für alle Menschen gleich gut wirke, gerade bei Älteren sei das fraglich. Hinzu komme, dass es Reinfizierungen gebe, sich das Virus wandeln könne, es selbst im besten Falle mindestens zwei, drei Jahre dauere, bis es einen ausreichenden Impfschutz in der Bevölkerung gebe. "Es wird also weiter Menschen geben, die schwer an Covid-19 erkranken", sagt Riedeman. "Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir etwas gegen die Angst vorm Sterben haben."

Das, was Riedemann hat, funktioniert so: Wie bei vielen anderen schweren Infektionen reagiert das Immunsystem auch bei einer schweren Covid-19-Erkrankung über. Gelingt es, einen bestimmten Teil des Immunsystems im entscheidenden Moment zu blockieren, kann das Leben retten. Riedemann hat als relevant dafür schon vor Jahren "C5a" ausgemacht. Ein Molekül, das der Forscher einen "Immunbooster" nennt. C5a koordiniert, so kann man das sagen, die Reaktion des Immunsystems auf ein Bakterium oder Virus und manchmal übertreibt es dabei ein bisschen. Die Folge kann ein sogenannter Cytokin-Sturm sein, eine immunologische Eskalation, die tödlich enden kann. Zusätzlich beschleunigt C5a die Blutgerinnung, kann also zu Thrombosen und Embolien beitragen. "Es macht Sinn, da einzugreifen und C5a zu blockieren", sagt Riedemann und hat gegen C5a einen Antikörper entwickelt. Sein Medikament ist also keines, dass gegen das Virus direkt hilft – sondern ein sogenannter Immunmodulator der, so hofft Riedemann, das Sterben auf den Covid-19-Intensivstationen entscheidend verringern kann.

Jenaer Forscher optimistisch: Zulassung im Sommer nicht unrealistisch

Die Frage ist nur: Wie schnell geht das? "Wir sind nicht sehr weit davon entfernt zu wissen, ob das wirklich ausreichend gut funktioniert", sagt Riedemann. Erste Studien seien vielversprechend, gerade bereitet sein Unternehmen die wichtige Phase-III-Studie vor, in der das Mittel an vielen Patienten auf Wirksamkeit und Verträglichkeit getestet wird. Denkbar sei, sagt Riedemann, dass es in den ersten Monaten 2021 positive Zwischenstände aus der Phase-III-Studie gebe, eine Zulassung im Sommer sei nicht unrealistisch.

Bildrechte: imago images/MiS Dennoch ist Niels Riedemann in diesen Tagen kein euphorisierter Mann, sondern einer, der sagt: "Ich bin schon dabei gewesen, innerlich aufzugeben." Der Grund dafür ist, so sagt das Riedemann, die fehlende Unterstützung aus Politik und Wirtschaft für Menschen wie ihn: Forscher und Unternehmen, die Ideen für Corona-Medikamente haben. "In die Impfstoffentwicklung wird zurecht viel investiert", sagt er. "Aber auch in der Entwicklung von Therapeutika brauchen wir mehr öffentliche Förderungen." Eigentlich müsse mit der Produktion eines Medikaments auf Basis seiner Forschung schon jetzt begonnen werden – seine Firma könne das aber nicht alleine stemmen, obwohl sie etwa durch einen Börsengang vor wenigen Jahren recht gut ausgestattet ist und in der Grundlagenforschung schon mit großen Pharmakonzernen zusammenarbeitet. Dennoch: Ein Unternehmen wie seines, sagt Riedeman, brauche zur Medikamentenproduktion gerade jetzt große Partner aus der Pharmabranche, ähnlich wie es bei der Impfstoffentwicklung ist.

Dazu muss man sagen, dass es in der EU auch für Corona-Medikamente bereits beschleunigte Zulassungsverfahren gibt, wovon auch Riedemanns Kandidat zur Behandlung von Covid-19 profitiert. Der Vorteil der Jenaer Forscher ist außerdem, dass sie ihre Idee zur Behandlung von Überreaktionen des Immunsystems schon seit Jahren an anderen Krankheiten testen konnten. Dennoch steht Riedemann mit seinen Forderungen nicht allein da.Er gehört dem Verband der deutschen Biotechnologie-Industrie an: Bio-Deutschland. Zusammen mit Helga Rübsamen-Schaeff – Chemikern, Virologin und von der Leopoldina gelistete Expertin – leitet er die AG Gesundheitspolitik. Mitte September haben die beiden Vorsitzenden einen offenen Brief (liegt der Redaktion vor) an die drei relevanten Bundesministerien geschickt: Gesundheit, Forschung und Wirtschaft. Darin weisen sie eindringlich auf ihre Situation hin: "Es ist unerlässlich, Medikamente zu entwickeln, die den schweren bis tödlichen Verlauf von Covid-19 verhindern können. (…) Die Entwicklung solcher Therapien ist aufwendig und kann von Unternehmen, die noch keine Gewinne aus der Vermarktung von Medikamenten erzielen, allein nicht finanziert werden." Bestehende Förderprogramme adressierten den Bedarf der Unternehmen derzeit nicht: "Sie sind zu klein im Volumen und greifen daher nicht bei den teuren Phase III-Studien."

Nur ein freundlicher Brief von den zuständigen Ministerien

Für die Impfstoffentwicklung hat die Bundesregierung ein Sonderprogramm zur "Beschleunigung von Forschung und Entwicklung dringend benötigter Impfstoffe gegen SARS-CoV-2" eingerichtet. Fördermittelumfang: bis zu 750 Millionen Euro. "Darüber hinaus prüft die Bundesregierung aktuell, wie die Entwicklung von Therapeutika gegen COVID-19 weiter beschleunigt werden kann", so ein Sprecher des Bundesforschungsministeriums. Passiert ist seitdem nichts.