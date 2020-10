Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Bundestag die geplanten drastischen Einschnitte gegen die Coronavirus-Ausbreitung verteidigt. In ihrer Regierungserklärung sagte sie: "Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig." Sie verstehe aber die Frustration, die Verzweiflung etwa in der Gastronomie.

Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn zeichneten eine Gesellschaft aus, sagte Merkel in dem Zusammenhang auch: "Verhalten wir uns rücksichtslos, ohne Mindestabstand, ohne Mund-Nasen-Schutz, mit Feiern auf engstem Raum, dann heizen wir die Ansteckungen weiter an und bringen unsere Mitmenschen in ernste Gefahr. Halten wir uns an die Regeln, die jetzt gelten, dann helfen wir unserem Land und im Ergebnis jeder und jedem von uns, diese gewaltige Prüfung zu bestehen."