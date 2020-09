Die steigenden Corona-Neuinfektionszahlen seien Grund zur Beunruhigung, sagte Kanzlerin Angela Merkel nach dem Treffen. Es gebe einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen vor allem in Ballungsräumen. Ein erneuter Shutdown, also ein weitgehendes Herunterfahren des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens wie im Frühjahr, müsse unbedingt verhindert werden, sagte die Regierungschefin. Deshalb werde man regional und lokal zielgenau auf Ausbrüche reagieren. Vorrang habe, die Wirtschaft soweit es gehe am Laufen zu halten, und dass Kinder in Schulen und Kitas gehen könnten.

Private Feiern sollen in Gebieten mit hohen Infektionsraten künftig nur noch mit einer begrenzten Teilnehmerzahl stattfinden können. Sollten in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Menschen pro 100.000 Einwohner infiziert werden, dürfen an Festen in öffentlichen oder angemieteten Räumen lediglich noch 50 Menschen teilnehmen. In privaten Räumen sollten nicht mehr als 25 Menschen zusammenkommen – dafür sprachen Merkel und die Länder-Regierungschefs jedoch nur eine Empfehlung aus. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschreiten, sollen analog eine Beschränkung auf 25 Personen in öffentlichen und angemieteten Räumen sowie die Empfehlung von 10 Personen im privaten Raum gelten.