Doch den finanziellen Ausgleich zu bekommen sei schwieriger als in der ersten Welle, sagt Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft: "Während im Frühjahr alle Krankenhäuser, die freigehalten haben, einen Ausgleich bekommen haben, bekommen jetzt nur Krankenhäuser Ausgleiche, wenn die Intensivstation schon zu 75 Prozent vollgelaufen ist." Außerdem muss das Krankenhaus an der Notfallversorgung teilnehmen und die 7-Tage-Inzidenz im Kreis muss über 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegen.

Nur wenn diese drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, gibt es Ausgleichszahlungen vom Bund. Die Bundesländer, allen voran der Freistaat Thüringen, kritisieren diese strengen Regeln. Deshalb hat das Land gemeinsam mit Sachsen-Anhalt im Beschluss zum harten Lockdown vermerken lassen, dass der Bund bis zur nächsten Bundesratssitzung am Freitag (18.12.2020) verbindlich erklären soll, die Kosten für freigehaltene Betten in Krankenhäusern zu finanzieren.

Denn die hohen Hürden führten zu Problemen, sagt Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner: "Es führt dazu, dass kleine Krankenhäuser, die ja auch wirtschaftlich in einer angespannten Situation sind, also keine Betten freihalten könnten, da sie sich das überhaupt nicht leisten können. Und das führt dann zu einem Problem, gerade in einem Flächenland wie bei uns." Die Versorgung von Covid-19-Patienten sei so gefährdet. Zudem würde die ganze Versorgungslast auf den großen Kliniken liegen, betont Werner.