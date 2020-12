Die AfD hat zwar deutlich weniger Mitglieder als noch Anfang des Jahres, führt das aber vor allem auf das Bereinigen der Mitgliederkartei zurück. Auch die Linken, die SPD und die FDP sehen keinen Zusammenhang ihrer Mitgliederentwicklung und ihrer politischen Ausrichtung in der aktuellen Situation. Funktioniert Covid-19 also anders als die Klimaschutz-Debatte?

Der Leipziger Parteienforscher Träger begründet das damit, dass bei der Pandemie keine Partei ein Alleinstellungsmerkmal habe. In der Corona-Krise stünden sich eher Blöcke gegenüber. So seien sich CDU, SPD, Grüne und Linke weitestgehend einig gewesen, die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus zu verschärfen. Die AfD habe einen anderen Weg vertreten und die FDP sei hin und her gewandert.

Doch Covid-19 geht natürlich auch an den Parteien nicht spurlos vorbei: Homeoffice, in dem die größtenteils ehrenamtlichen Mitglieder parallel die Kinder betreuen müssen und eine Infrastruktur, die einen externen Zugriff auf die Daten zulässt und trotzdem sicher ist. All das hat Zeit gekostet und Nerven. Die Gremienarbeit findet mittlerweile zum größten Teil digital statt, dafür aber nicht mehr so häufig und so bleiben zum Beispiel auch Neuanmeldungen länger liegen.