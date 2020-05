Die "Corona-Prämie" Die "Corona-Prämie" des Bundes in Höhe von bis zu 1.000 Euro erhalten nur Beschäftigte, die in der ambulanten oder stationären Altenpflege tätig sind. Die volle Prämie erhalten Beschäftigte, die hauptsächlich in der direkten Pflege und Betreuung arbeiten. Wer dafür mindestens ein Viertel seiner Arbeitszeit aufwendet, bekommt 676 Euro. Die Länder und die Arbeitgeber in der Pflege können die steuerfreie Extrazahlung ergänzend um bis zu 500 Euro aufstocken. Veranschlagt werden Kosten von rund einer Milliarde Euro.