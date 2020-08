Die Bundesländer müssen noch mehr praktische Probleme lösen: Was ist mit denen, die mit Schiff, Bus oder Bahn einreisen? Sie sollen Aussteigekarten ausfüllen, die zuständigen Gesundheitsämter sie stichprobenartig kontrollieren.

Mehr als Stichproben wird es auch an den Grenzen nicht geben, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) klargestellt:

Was ich mir kaum vorstellen kann, um nicht zu sagen NICHT vorstellen kann, ist, dass wir deshalb in ganz Deutschland wieder Grenzkontrollen einführen.

Bayern richtet Teststationen an Raststätten nahe der Grenze und auf Hauptbahnhöfen ein. Und es soll Sanktionen geben, wenn Reisende den Test umgehen. Doch das alles ersetzt eines nicht, so der Appell aus der Politik: die eigene Verantwortung – am besten nicht erst bei der Rückkehr, sondern schon bei der Urlaubsplanung.