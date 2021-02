Es heißt es immer, das Virus mache nicht an Grenzen halt. Daran glaube ich nicht. Man kann sicher nicht komplett verhindern, dass die Mutationen von außen hereingetragen werden. Aber die Grenzschließungen können helfen, die Ausbreitung zu verlangsamen. Denn endlich übernimmt der Staat mal wieder tatsächlich die Kontrolle: Die Wenigen, denen es erlaubt ist, einzureisen, müssen den Grenzbeamten einen negativen Coronatest vorweisen. Bisher fußte der Großteil der Regeln in der Corona-Pandemie auf dem Vertrauen in die Bevölkerung. Denn die Einhaltung der Maßnahmen konnten die Behörden nicht flächendeckend kontrollieren. Das strenge Testregime an den Grenzen zeigt, dass der Staat, der oft so hilflos wirkte, doch noch handlungsfähig ist.