Anke Bauer* arbeitet in einem kleineren Krankenhaus in Mitteldeutschland. Sie ist Anästhesistin und möchte nicht, dass ihr Name veröffentlicht wird. Ihr geht es auch nicht um sie selbst, sondern um eine, wie sie es sagt, Ungerechtigkeit, die sich seit einigen Monaten ereignet. Gemeint ist die sogenannte Corona-Prämie. Denn rund um das gut gemeinte Instrument der Politik ist in zahlreichen Einrichtungen eine Debatte ausgebrochen. Zwischen denen, die sie bekommen und denen, die sie nicht bekommen – teilweise sogar zwischen der Belegschaft in einzelnen Einrichtungen.