Alle Ausländer aus EU-Staaten, sowie Menschen aus der Schweiz, aus Norwegen, Liechtenstein, Island und Großbritannien. Für Deutsche, die in die Heimat zurück wollten, gab es ohnehin keine Einreisebeschränkungen. Sie hatten nur teilweise mit praktischen Problemen zu kämpfen, etwa weil Flüge oder Busverbindungen gestrichen wurden. Menschen aus anderen europäischen Staaten durften dagegen drei Monate lang nur in begründeten Ausnahmefällen ins Land, etwa um Waren zu transportieren oder als Berufspendler. Wer als Ausländer Symptome einer Covid-19-Erkrankung hatte, musste generell draußen bleiben.

Rund drei Monate lang wurde an den deutschen Grenzen kontrolliert. Bildrechte: dpa

Die "Corona-Grenzkontrollen" wurden in den vergangenen Tagen bereits stark zurückgefahren, ab Dienstag soll es gar keine mehr geben. Das heißt, auch jemand, der im Nachbarland nur tanken oder einkaufen will, darf das wieder tun.



Die Grenzen zu Luxemburg werden schon seit Mitte Mai nicht mehr kontrolliert. Für einige Abschnitte, etwa an der Grenze zu Belgien oder den Niederlanden, hatte es auch in den vergangenen drei Monaten auf deutscher Seite keine stationären Kontrollen gegeben.