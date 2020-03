In der Diskussion um mögliche Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus rückt nun das verpflichtende Tragen von Masken in den Fokus. In Jena soll voraussichtlich ab kommender Woche eine Tragepflicht in allen Gebäuden mit Publikumsverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden . Möglich sei aber auch, etwa einen Schal zu benutzen, sagte Stadtsprecher Kristian Philler dem MDR. Es gehe darum, Tröpfchen beim Reden, Atmen und Husten abzuhalten.

Jena will das Tragen von Masken in Räumen mit Publikumsverkehr verpflichtend machen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Experten aus dem städtischen Gesundheitsamt hätten die Tragepflicht empfohlen. "Wir gehen davon aus, dass auch andere die Maßnahmen übernehmen werden", sagt Philler. Ein Strafenkatalog sei nicht nötig, denn ohne Mund-Nasen-Schutz würden die Menschen gar nicht erst in die öffentlichen Räume eingelassen werden.



Philler kündigte zudem an, dass der verpflichtende Schutz in rund zwei Wochen aller Voraussicht nach auch in Wirtschaftsbetrieben gelten soll, etwa in Unternehmen, in denen Mitarbeiter in geschlossenen Räumen eng zusammensitzen würden. Dies sei noch in der Diskussion, er gehe aber davon aus, dass auch diese Maßnahme kommen werde – auch wenn die Durchsetzung schwieriger werde.