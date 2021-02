Corona-Verordnungen Strenge Corona-Regeln trotz sinkender Fallzahlen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen gehen in Mitteldeutschland zurück. In einigen Landkreisen und Städten sind sie sogar schon unter 100 gesunken. In manchen Regionen werden daher nun Lockerungen umgesetzt. Andere Landkreise dagegen könnten lockern, tun es aber noch nicht. Das liegt unter anderem an der geltenden Corona-Schutzverordnung.