Wie viele Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert? Das ist eine der wichtigsten Fragen in der Pandemie. Die Antwort können nur Tests liefern. Deshalb sollten davon so viele wie möglich erfolgen, fordern Politiker und Wissenschaftler. Doch die dafür zuständigen Labore sind gerade einmal zur Hälfte ausgelastet – und eine andere wichtige Frage für viel mehr Tests ist bislang ungeklärt: Wer übernimmt dafür die zusätzlichen Kosten?

Bislang gilt: Getestet wird nur, wer grippeähnliche Symptome hat. Ein Test muss durch einen Arzt veranlasst werden und wird dann von den Krankenkassen bezahlt. Alles darüber hinaus Gehende lehnt das Robert-Koch-Institut bislang ab. Das bedeutet: Wer sich prophylaktisch testen lassen will – etwa um zu erfahren, ob bereits eine Erkrankung vorlag und nun eine Immunität gegen das Virus besteht – muss selbst zahlen. Arztbesuch und Abstrich kosten zwischen 100 und 250 Euro. Doch manche haben da gar keine Wahl.

Wer muss einen Test selbst zahlen?

Der Landrat der Sächsischen Schweiz/Osterzgebirge: Michael Geisler. Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen So müssen etwa Pendler aus Tschechien monatlich einen Negativ-Test vorlegen. Ansonsten müssen sie sich bei ihrer Rückkehr aus Deutschland in ihre Heimat in Quarantäne begeben. Es besteht also die Gefahr, dass künftig diese Arbeitskräfte aus dem Nachbarland deshalb wegbleiben. Für den Landkreis Sächsische Schweiz- Osterzgebirge wäre das eine Katastrophe. "Um die Pendler bei uns zu halten, habe ich Kontakt mit Unternehmern aus der Region aufgenommen", sagt der Landrat der Sächsischen Schweiz/Osterzgebirge, Michael Geisler (CDU). Der Landkreis wolle die Hälfte der Test-Kosten übernehmen, den anderen Teil tragen die Betriebe. Bislang werde dies gut angenommen.

Die Gießerei in Schmiedeberg ist eines der Unternehmen, die das Angebot angenommen hat. Dort werden Gussteile für den Anlagen- und Maschinenbau hergestellt. An drei Standorten arbeiten insgesamt 350 Mitarbeiter, ein Zehntel von ihnen kommt aus Tschechien. "Die Gelder, die dafür notwendig sind, sind überschaubar hoch", sagt der Geschäftsführer Holger Kappelt. Doch die Frage sei, wie sind die Kosten am Ende wirklich. Der Landrat sprach von 100 Euro für einen Test. Das wären 50 Euro für das Unternehmen. "Dann ist es überschaubar."

Menschen ohne Symptome sollen getestet werden

Doch auch die deutschen Gießerei-Mitarbeiter fänden es nicht schlecht, sich testen zu lassen. "Ich würde wissen wolle, ob man schon Antikörper entwickelt hat", sagt einer der Beschäftigten. Ein anderer: "Für die eigene Gesundheit wäre es gut, zu wissen, ob man infiziert ist, oder nicht. Gerade hier, wo man mit anderen Kollegen zusammen arbeiten muss."

Handwerksbetriebe, Dienstleister oder Gastronomen – viele Firmen haben in der Krise für solche Extrakosten jedoch keinen finanziellen Spielraum mehr. Aber viele Experten fordern seit längerem eine Ausweitung der Tests, um die Ausbreitung des Coronavirus besser nachvollziehen zu können.