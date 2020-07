Corona-Risikogebiete Schnelltests für Reiserückkehrer?

Reiserückkehrer aus sogenannten Corona-Risikogebieten sollen künftig unmittelbar nach ihrer Ankunft in Deutschland auf das Virus getestet werden. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bereits am Mittwoch grundsätzlich verständigt. Die Tests sollen an Flughäfen durchgeführt werden und verpflichtend sein. Detailfragen, wie etwa die Finanzierung, sind aber noch offen. Unklar ist auch, was mit Menschen passiert, die nicht mit dem Flugzeug, sondern mit Zug oder Auto unterwegs sind. Deshalb setzen die Minister ihre Beratungen am heutigen Freitag fort.