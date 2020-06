Corona-Ausbruch bei Tönnies Laschet verhängt Lockdown über Region Gütersloh

Im Landkreis Gütersloh treten die Corona-Beschränkungen größtenteils wieder in Kraft. Wie Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag mitteilte, gelten die Auflagen zunächst bis zum 30. Juni. Erstmals in Deutschland kehrt demnach ein Kreis wieder auf die Schutzmaßnahmen zurück, die noch vor einigen Wochen gegolten hatten.