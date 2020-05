Digitaler BER? Corona-Tracing-App lässt auf sich warten

So sieht das auch Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion. "Es irritiert schon, wenn man sieht, dass eben viele andere Länder eine solche App schon haben. Inzwischen wird es gefährlich, dass die App nicht fertig ist, denn sie kann, wenn sie datenschutzkonform und freiwillig ist, wirklich Gutes tun in dieser Pandemie." Der Arbeitsstand in Sachen Corona-Tracing-App sei "nebulös". Und eben weil da so viele drauf warten, wäre es gut, größtmögliche Transparenz herzustellen.