In Thüringen dürfen Freibäder und Badeseen am 1. Juni wieder geöffnet werden. Auch hier gelten die allgemeingültigen Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. Zudem müssen spezielle Hygienevorschriften beachtet werden, die das für Sportpolitik zuständige Bildungsministerium vorgibt.



Vereins-, Reha-, Gesundheits- und Leistungssport ist unter bestimmten Vorraussetzungen möglich, auch in geschlossenen Räumen. Beachtet werden müssen insbesondere Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen und regelmäßige Desinfektionen. Personen, die sich krank fühlen oder Krankheitssymptome zeigen, dürfen nicht am Sportbetrieb teilnehmen.



Für den Publikumsverkehr bleiben Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder in geschlossenen Räumen zunächst zu.