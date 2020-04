Sars-CoV-2 Wie sich das Coronavirus auf unsere Grundrechte auswirkt

In der Hinsicht hätten die Landesregierungen keine besonders gute Arbeit gemacht, meint der Jurist. Zumal sich in ihren Verordnungen von vornherein Punkte fanden, die das Infektionsschutzgesetz gar nicht zulasse, sagt Aden und nennt ein Beispiel: "So gab es etwa zwei Bundesländer, in denen eine Pflicht geregelt war, dass man einen Ausweis dabei haben muss."