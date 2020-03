Angesichts steigender Covid-19-Fallzahlen auch in Deutschland diskutieren Mediziner und Ethiker mögliche Triage-Situationen in Kliniken. Im Kern geht es dabei um die Frage, nach welchen Kriterien Mediziner mögliche Entscheidungen über die Versorgung von Patienten treffen könnten, sollte es auch in Deutschland mehr schwer an Covid-19 Erkrankte geben als intensivmedizinische Betreuungsplätze.

Triage Der Begriff "Triage" bezeichnet in der Medizin eine Methode, um im Fall einer Katastrophe oder eines Notfalls die Patienten auszuwählen, die zuerst eine medizinische Versorgung erhalten. Das Wort stammt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt "sortieren" oder "aussuchen".



Bei der Triage im Falle der Coronavirus-Pandemie geht es vor allem um die ärztliche Entscheidung, wer eine intensivmedizinische Behandlung oder ein Beatmungsgerät erhält, wenn nicht hinreichend Ressourcen vorhanden sind.



Elsass: Keine Beatmung für über 80-Jährige

Zu solchen Situationen war es bereits in Italien und im französischen Elsass an der Grenze zu Deutschland gekommen. Zuletzt hatte das Deutsche Institut für Katastrophenmedizin in Tübingen in einem Bericht an die baden-württembergische Landesregierung geschrieben, dass Patienten über 80 Jahren an der Straßburger Uniklinik nicht mehr beatmet würden.