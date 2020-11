Corona-Pandemie Bundeskanzlerin Merkel warnt vor Kontrollverlust

In diesem Zusammenhang appellierte Merkel an die Bürgerinnen und Bürger, die Corona-Warn-App auch wirklich zu nutzen. So würden derzeit nur etwa 60 Prozent der positiv Getesteten diese Information auch in der App hinterlegen, sodass diese Risiko-Kontakte anzeigen könne. Merkel warnte vor einem Kontrollverlust: "Es ist nicht mehr möglich, die Kontakte jedes einzelnen nachzuvollziehen, und das heißt, dass viele Menschen infiziert durch die Gegend laufen, ohne gewarnt worden zu sein, insbesondere diejenigen ohne Symptome – und die stecken wieder andere an."