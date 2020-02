Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa zu stoppen, muss Deutschland nach Ansicht des Halleschen Virologen Alexander Kekulé seine Strategie grundlegend ändern. Statt wie bisher nur Erkrankte mit bekanntem Kontakt zu Reisenden aus China zu testen, sollten ab sofort alle schweren Atemwegsinfektionen auf Sars-CoV-2 getestet werden. "Wir müssen viel mehr testen, um bisher unerkannte Fälle zu entdecken", erklärte Kekulé am Montag.

Kekulé begründet seine Forderung unter anderem mit den jüngsten Krankheitsfällen in Italien . Die Erkrankungen hätten nichts mehr mit Reisen nach China zu tun. Deshalb müsse man bei der Abwehr der Epidemie in den zweiten Gang schalten. "Wir müssen diese glimmenden Zigaretten austreten, bevor es zu einem Flächenbrand kommt", sagte der Professor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

In Deutschland seien bereits viele Labore für Untersuchungen auf Sars-CoV-2 vorbereitet, erklärte Kekulé. Da die Kapazitäten nicht für die Testung aller Atemwegsinfektionen ausreichten, sollten nur besonders schwere Krankheitsverläufe auf das Virus zu untersucht werden. So bliebe dennoch kein Fall unerkannt. Die EU habe derzeit noch die Chance, eine unkontrollierbare Epidemie wie in China zu verhindern.