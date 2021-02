Kontaktnachverfolgung Luca App – Konkurrenz für die Corona-Warn-App?

Hauptinhalt

Noch immer funktioniert die Corona-Warn-App nicht so, wie sie eigentlich könnte – zum Beispiel, weil nicht alle die App installiert haben. Was die App zudem nach wie vor nicht kann, ist die sogenannte Cluster-Nachverfolgung, die immer dann wichtig wird, wenn sich viele Menschen für eine bestimmte Zeit an einem Ort aufgehalten haben. Inzwischen gibt es aber eine App, die das kann, nämlich die luca App. Da stellt sich die Frage, ob man die beiden Apps nicht zusammenlegen könnte oder sollte.