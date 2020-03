Der Gesetzentwurf soll am Montag im Bundeskabinett und bereits zwei Tage später im Bundestag beschlossen werden. Die Gesetzesvorlage enthält schon die Formulierung, dass die neue Regelung um ein Jahr verlängert werden kann.

Aktuell sieht die Rechtssprechung vor , dass Vermieter den Mietvertrag fristlos kündigen dürfen, wenn der Mieter seine Miete nicht oder fortwährend unregelmäßig oder in ungleichen und niedrigeren Beiträgen zahlt. Begleicht der Mieter binnen zweier Monate nach Zustellung einer Räumungsklage aber seine Rückstände, wird die außerordentliche Kündigung unwirksam und der Mieter hat das Recht, weiterhin in der Wohnung zu bleiben.

In den vergangenen Tagen hatte auch der Deutsche Mieterbund (DMB), die Interessenvertretung der Mieter, neue rechtliche Regelungen gefordert, um Mietkündigungen für die Zeit der Coronavirus-Krise auszusetzen. Gleichzeitig schlug der DMB einen staatlichen Fonds vor, der Mietern in Zahlungsnöten helfen soll. Auch verlangt der Mieterbund, dass ausgesprochene Kündigungen oder laufende Zwangsvollstreckungen für die Zeit der Krise ausgesetzt werden und Mieter auch in einem angemessenen Zeitraum nach der Krise nicht die Wohnung räumen müssen.