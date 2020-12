Krankenversicherungen Kritik an Bezahlung von Coronatests für Privatversicherte

Hilfsprogramme, Kurzarbeitergeld, medizinische Kosten – die Corona-Krise verschlingt Milliarden. Einen Teil der Kosten finanzieren die gesetzlichen Krankenkassen. So werden zum Beispiel die Coronatests aus dem Gesundheitsfonds von AOK, Barmer und Co. bezahlt; in vielen Fällen auch dann, wenn ein Privatpatient getestet wird. An dieser Regelung gibt es Kritik.