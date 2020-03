An die frische Luft zu gehen, bleibe weiter möglich. "Frische Luft tut gut und kann auch helfen in der Situation", sagte Söder. Sport im Freien, Spaziergänge oder mit dem Hund Gassi zu gehen seien erlaubt. Söder mahnte aber, dass dies nur allein oder in der Familie möglich sei. Es dürfe keine Gruppenbildung geben. Die Polizei werde dies kontrollieren. Wer gegen die Vorgaben verstoße, müsse mit hohen Bußgeldern rechnen.