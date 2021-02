Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird die Maskenpflicht verschärft. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen. Demnach müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften künftig medizinische Masken getragen werden. Das sind sogenannte OP-Masken oder solche mit dem höheren Standard FFP2. Zur Begründung verwies Merkel auf die große Sorge durch die Ausbreitung mutierter Virusvarianten. Ab wann die Neuregelung gilt, legen die Länder in den jeweiligen Coronaschutzverordnungen fest.



Die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken soll auch in Gottesdiensten gelten. Wer kann, solle so einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz in allen Situationen mit Menschen in geschlossenen Räumen tragen. Alltagsmasken (also Stoffmasken) bieten demnach nicht ausreichend Schutz.