In der Coronavirus-Krise könnten Antikörpertests schon in zwei Wochen einer breiten Masse zur Verfügung stehen. Das sagte Dr. Hauke Walter, Facharzt für Labormedizin, dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund". Antikörpertests können im Blut nachweisen, ob jemand bereits mit dem neuartigen Coronavirus infiziert war, während der Corona-Test per Abstrich nur während einer Erkrankung eingesetzt werden kann. Hauke Walter leitet ein Labor mit spezieller Diagnostik für Infektionskrankheiten in Stendal, das seit vergangener Woche auch Blutproben auf Sars-Cov-2-Antikörper untersucht. "Ich denke, in 14 Tagen kriegt man an jeder Ecke diesen Test, wenn man ihn möchte", sagte der Laborarzt.

80 bis 90 Prozent der Erkrankten symptomfrei

Der Labormediziner selbst führe im Moment erst eine Handvoll Tests pro Tag durch. "Das wird sich aber schnell ändern", so Walter. Mehrere hundert Tests pro Tag wären in seinem Labor möglich. Bisher testet Walter vor allem Proben von Leuten, die krank waren, aber zum Erkrankungszeitpunkt keinen Corona-Test bekommen haben. Antikörpertests seien vor allem wichtig, da 80 bis 90 Prozent der Erkrankten gar keine Symptome hätten und so nicht auf das Virus getestet würden. "Es wäre also zum Beispiel sinnvoll, vor allem bei Leuten, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, flächendeckend Antikörpertests zu machen", schlägt Walter vor.

Antikörper = immun?

Walter geht davon aus, dass Menschen, die das neuartige Coronavirus hatten, für maximal zwei Jahre immun sein können. "Erreger, die unsere Atemwege befallen, erreichen bei den Menschen selten langanhaltende Immunität, also nicht wie bei den Kinderkrankheiten: einmal gehabt, für immer immun." Die Forschung dazu laufe.

In Deutschland könne man in der aktuellen Situation davon ausgehen, dass jeder, der positiv auf Antikörper getestet werde, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit immun sei. "Denn wir wissen, dass jeder, der Antikörper hat, diese im Moment noch nicht lange hat", sagte Walter.

Wiederholte Coronainfektion unwahrscheinlich