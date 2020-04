Auch der Physiker Dirk Brockmann, der an der Berliner Humboldt-Universität forscht und an den Empfehlungen der Leopoldina mitgearbeitet hat, wirbt für Atemschutzmasken. "Wenn es sich in der Gesellschaft durchsetzt, dass alle für einen überschaubaren Zeitraum Mundschutz tragen, hat das mit Sicherheit einen massiven Effekt." Er schlägt eine Maskenpflicht in Innenräumen vor – also zum Beispiel in Supermärkten oder öffentlichen Verkehrsmitteln, wo es keinen Luftzug gibt.