Weltweit gibt es der Bundesregierung zufolge bislang nur 15 gemeldete Infektionen bei gehaltenen Tieren. Bisher bekannt sind vor allem Fälle von Katzen , die sich mit Corona infiziert haben. In einem New Yorker Zoo haben sich Löwen und Tiger angesteckt.

In Experimenten ließen sich Frettchen hingegen gut anstecken, sagte Mettenleiter. In den Niederlanden gebe es Fälle bei Nerzen, die für Pelze gezüchtet wurden – dort gebe es auch Hinweise darauf, dass Menschen sich bei den Tieren angesteckt haben könnten.

Eine spezielle Behandlung für infizierte Tiere gebe es nicht, sagte Mettenleiter. Sinnvoll könne es in bestimmten Fällen sein, "den Kontakt zum Haustier möglichst zu unterbrechen, so gut es geht" – etwa durch eine Art Quarantäne in einem bestimmten Zimmer oder auf einer Quarantänestation in einem Veterinäramt. Die Quarantänezeit liege ähnlich wie beim Menschen bei etwa zwei Wochen. Wie bei Menschen gelte zudem, dass im Fall einer Infektion Abstandhalten nötig sei.