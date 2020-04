Die meisten der vom neuen Corona-Virus betroffenen Heime befinden sich in Nordrhein-Westfalen – hier sind es 110 Heime. Die FAKT-Umfrage ergab weiter, dass bislang mindestens 226 Covid-19-Infizierte in Pflegeheimen gestorben sind. 118 davon in Nordrhein-Westfalen.